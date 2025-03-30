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Küçükçekmece’de psikolojik rahatsızlığı olan kadın camdan atladı! O anlar kamerada

Küçükçekmece'de psikolojik rahatsızlığı olan kadın camdan atladı! O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.03.2025 00:43
Olay, geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir binanın 2'inci katında yaşayan yabancı uyruklu kadın, uzun zamandır psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi görüyordu. Kadın, evde yalnız olduğu esnada cama çıkarak bağırmaya başladı. Evde başka birilerinin olduğunu söyleyen kadını gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve çevredeki vatandaşların uyarılarını aldırmayan kadın kendini camdan aşağıya attı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, kendini camdan aşağıya atan kadının o anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Küçükçekmece’de psikolojik rahatsızlığı olan kadın camdan atladı! O anlar kamerada
Küçükçekmece’de psikolojik rahatsızlığı olan kadın camdan atladı!
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