Dış Politika Uzmanı Hamza Haşıl, "ABD’nin öncelikleri ile AB’nin öncelikleri oldukça farklılaşmış durumda"

Dünya siyasetinin kalbi başkent Ankara'da atıyor! NATO Zirvesi'nden çıkacak kritik kararlara kilitlenen dünya kamuoyu, Türkiye'nin sarsılmaz gücünü ve artan diplomatik etkisini konuşuyor. Özellikle ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Başkan Erdoğan'a yönelik sıcak mesajları ve NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Türk Savunma Sanayii'ne yönelik övgü dolu açıklamaları, Ankara'daki dev buluşmanın seyrini değiştirdi. NATO ülkeleri ile ABD'nin küresel dengelere bakış farklılığı da bu zirvede ele alınacak konular arasında. Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir ve Dış Politika Uzmanı Hamza Haşıl, tarihi öneme sahip zirvenin muhtemel sonuçlarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.