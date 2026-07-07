ANALİZ | İsveç ve Finlandiya’nın Üyeliğinde Türkiye’nin Rolü

Sovyetlere karşı 12 ülkeyle kurulan NATO, bugün 32 üyeli güçlü bir ittifak hâline geldi. Genişleme sürecinde çoğu zaman Rusya faktörü belirleyici olurken; eski Varşova Paktı ülkelerinin ittifaka geçişi ile İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğinde Türkiye’nin üstlendiği kritik rol dikkat çekiyor. Peki, NATO’nun genişleme süreci nasıl ilerledi ve hangi ülkeler hangi gelişmelerin ardından ittifaka dahil oldu? İttifakın büyüme serüvenini analiz haberimizde mercek altına alıyoruz.