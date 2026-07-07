NATO zirvesinde Türkiye rüzgarı: Trump'ın 'külfet' çıkışı

NATO zirvesi öncesinde uluslararası siyasetin nabzı A Haber ekranlarında tutuldu. Uluslararası İlişkiler Uzmanları Dr. Kadir Ertaç Çelik ve Dr. Muhammed Berdibek, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa’ya yönelik "maliyet" eleştirilerini, Türkiye’nin ittifak içindeki yükselen gücünü ve savunma sanayiindeki İHA/SİHA devriminin sahaya yansımalarını değerlendirdi. Zirvenin en kritik başlıkları arasında yer alan Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye meselesinde Türkiye’nin kilit rolü masaya yatırıldı.