"Müttefikler Ankara’da" programı başladı

Başkent’in sembol mekânlarından Ankara Palas, NATO Zirvesi ile eş zamanlı olarak düzenlenen dev bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. SETA, Münih Güvenlik Konferansı ve İletişim Başkanlığı ortaklığında gerçekleştirilen "Müttefikler Ankara’da" programı kapsamında, 40 ayrı oturumda küresel güvenliğin yeni rotası belirleniyor. Savunma sanayiinden yapay zekâya, siber tehditlerden yük paylaşımına kadar pek çok kritik başlığın masaya yatırıldığı forumla ilgili detayları A Haber Muhabiri Tülay Ağaoğlu, canlı yayınla aktardı.