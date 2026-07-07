22 yıl sonra NATO zirvesi Türkiye'de! Erdoğan-Trump görüşmesinde hangi başlıklar masada?

Dünyanın gözü, NATO Liderler Zirvesi için kapılarını açan Başkent Ankara’ya kilitlendi. 22 yıl aradan sonra bu dev organizasyona ev sahipliği yapan Türkiye, "NATO 3.0" stratejisinin belirlendiği ve küresel güvenlik mimarisinin yeniden inşa edildiği merkez konumuna yükseldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği ve Türk savunma sanayiinin gövde gösterisi yaptığı zirvede, müttefikler arasındaki yeni yol haritası ve savunma yükünün paylaşımı en kritik gündem maddeleri olarak öne çıkıyor.