28 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Küçükçekmece'de bina yangını! 14 saatte kontrol altına alındı

Küçükçekmece'de bina yangını! 14 saatte kontrol altına alındı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.04.2023 08:39
İstanbul Küçükçekmece'de de 8 katlı binada çıkan yangın yaklaşık 14 saattir devam ediyor. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek olay yerindeki son durumu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
14 saatte kontrol altına alındı
14 saatte kontrol altına alındı
İsim benzerliği hayatını kararttı
İsim benzerliği hayatını kararttı
Başkan Erdoğan’a geçmiş olsun ziyareti
Başkan Erdoğan'a "geçmiş olsun" ziyareti
İzmir’de 8 katlı binada büyük yangın
İzmir'de 8 katlı binada büyük yangın
Küçükçekmece’de tekstil atölyesinde yangın
Küçükçekmece'de tekstil atölyesinde yangın
Yavaşlamayan İETT otobüsü kaza yaptı
Yavaşlamayan İETT otobüsü kaza yaptı
Denizde oluşan hortum kamerada
Denizde oluşan hortum kamerada
Şanlıurfa’da okulda dehşet!
Şanlıurfa’da okulda dehşet!
Düzce’de korku dolu anlar! G.T.A. dehşet saçtı
Düzce'de korku dolu anlar! G.T.A. dehşet saçtı
İstanbul’da korkunç kaza!
İstanbul'da korkunç kaza!
Büyük yıkım! İşte öncesi ve sonrası
Büyük yıkım! İşte öncesi ve sonrası
Tramvay hattında tel koptu: Seferler aksadı
Tramvay hattında tel koptu: Seferler aksadı
Daha Fazla Video Göster