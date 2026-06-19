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Küçükçekmece'de bina yangını

Küçükçekmece Atakent Mahallesi’nde bulunan bir site içerisinde bulunan binanın en üst katında yangın çıktı. İhbar sonrası bölgeye ekipler sevk edildi.

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