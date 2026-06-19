On dakika yağdı yollar göle döndü

Aydın merkez ve ilçelerinde meteorolojinin sağanak yağış uyarısının ardından bugün öğlen saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Efeler ilçe merkezinde bir anda bastıran kuvvetli sağanak yağış yollarda su birikintileri oluşmasına, rögarların taşmasına neden oldu. Yerel olarak etkili olan sağanak yağış sonrası araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerinin saçakları altına sığındı. On dakikalık yağışın ardından hayat normale dönerken, belediye ekipleri olumsuzluk yaşanan noktalarda temizlik çalışması başlattı.