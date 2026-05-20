Kirli baronların “çocuk” tuzağı çöktü: sokakları kana bulayan o alçak yakalandı!

İstanbul Emniyeti, çocukları kirli emellerine alet ederek şehri kaosa sürüklemek isteyen organize suç şebekesine ağır darbe vurdu. Örgütün sözde İstanbul sorumlusu ve 9 ayrı silahlı eylemin azmettiricisi olduğu belirlenen E.M. isimli şüpheli, Çatalca’da kıskıvrak yakalandı. Çocukları adeta birer “tetikçi” gibi kullanarak iş yerlerini kurşunlatan ve haraç ağı kuran karanlık yapının çökertilmesiyle, suç baronlarının gençleri hedef alan sinsi planı bir kez daha deşifre edildi. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş’ın aktardığı çarpıcı bilgilere göre; sosyal medyada sergilenen sahte lüks yaşamlarla kandırılan çocukların, 7 bin lira gibi düşük meblağlar karşılığında suça ve ölüme sürüklendiği ortaya çıktı.