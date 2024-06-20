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Küçük çocuğu kafası balkon demirlerine sıkıştı! İşte böyle kurtarıldı...

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 20.06.2024 21:04
Diyarbakır’da Mezopotamya Mahallesi’nde bir sitede kız çocuğu E.A. (4), kafasını bahçedeki çardağın demirlerinin arasına sıkıştırdı. Ailenin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine siteye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, çocuğun başını sıkıştığı yerden çıkardı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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