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Kreşte uyuyan bebeğe tokat attı!

Kreşte uyuyan bebeğe tokat attı!

DHA
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Giriş: 17.10.2024 11:41
Güncelleme:17.10.2024 11:42
Gaziantep'te özel bir kreşte öğretmen Betül K., uyuyan 21 aylık M.D.Ö.’ye tokat attı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, bebeğin avukat annesi Gündoğdu Özer, kreşin ilişiğini kestiği öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.
Kreşte uyuyan bebeğe tokat attı!
Kreşte uyuyan bebeğe tokat attı!
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