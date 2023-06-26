26 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Koyunu döverek bayılttı! Kan donduran görüntülere A Haber canlı yayınında sert tepki

Koyunu döverek bayılttı! Kan donduran görüntülere A Haber canlı yayınında sert tepki

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.06.2023 10:11
Adana'da elinden kaçan küçükbaş hayvanı yakalayan kasap koyunu döverek bayıltmıştı. Gözaltına alınan o kasap, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A Haber Spikeri Cansın Helvacı görüntülere sert tepki gösterdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı yayınında sert tepki
Canlı yayınında sert tepki
Bayramda hava nasıl olacak?
Bayramda hava nasıl olacak?
Otoyollarda bayram yoğunluğu var mı?
Otoyollarda bayram yoğunluğu var mı?
Ulaşımda rekorlar zamanı!
Ulaşımda rekorlar zamanı!
Hopa’da yüreklerin ağza geldiği anlar!
Hopa'da yüreklerin ağza geldiği anlar!
Otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı
Otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı
Korkutan patlama! Ekipler olay yerinde
Korkutan patlama! Ekipler olay yerinde
TÜGVA’dan yaz okulu ve doğa kampı
TÜGVA'dan yaz okulu ve doğa kampı
İmam Hatiplerden LGS başarısı
İmam Hatiplerden LGS başarısı
Türkiye’de bayram öncesi yoğunluk
Türkiye'de bayram öncesi yoğunluk
Konser için Rusya’ya gitmişti! İlk açıklama geldi
Konser için Rusya’ya gitmişti! İlk açıklama geldi
Tekirdağ’da geri dönüşüm tesisi alev alev yandı!
Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisi alev alev yandı!
Daha Fazla Video Göster