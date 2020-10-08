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Koronavirüsün ardından Çin'den gelen tehlike! 3 yıl önce görülmüştü
Koronavirüsten (Covid-19) sonra Çin'den bu sefer de kahverengi kokarca böceği geldi. Gürcistan üzerinden Türkiye'ye gelen böcek en son 3 yıl önce görülmüştü. Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan aktardı. İşte o böceğin zararları…
Koronavirüsten (Covid-19) sonra Çin'den bu sefer de kahverengi kokarca böceği geldi. Gürcistan üzerinden Türkiye'ye gelen böcek en son 3 yıl önce görülmüştü. Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan aktardı. İşte o böceğin zararları…