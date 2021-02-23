Koronavirüse hava durumu gibi takip! Normalleşmeye en yakın ve uzak kentler nereler?

Mart ayından itibaren normalleşmeye geçilecek. İller hava durumu gibi takip edilecek. Her il için farklı uygulama olacak. Peki haritada son durum ne? En son normalleşecek iller nereler? Normalleşmeye en yakın kentler nereler? Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

Mart ayından itibaren normalleşmeye geçilecek. İller hava durumu gibi takip edilecek. Her il için farklı uygulama olacak. Peki haritada son durum ne? En son normalleşecek iller nereler? Normalleşmeye en yakın kentler nereler? Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.