Son dakika: Yasaklar hangi illerde kalkacak? 15-21 Şubat haftalık il il vaka sayısı kaç oldu? En fazla ve en az...

Son dakika... Yasaklar hangi illerde kalkacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından il bazında haftalık vaka sayıları açıklanmaya başladı. 15-21 Şubat tarihli il il verilerin açıklanmasının ardından gözler kısıtlamaların hangi illerde kaldırılacağına çevrildi. Bilindiği üzere vaka sayısının düşük olduğu illerde kademeli olarak kısıtlamaların kaldırılacağı bildirilmişti. Peki, yasaklar hangi illerde kalkacak? 15-21 Şubat haftalık il il vaka sayısı kaç oldu? En fazla ve en az vaka hangi illerde? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 23.02.2021 11:36 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 11:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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