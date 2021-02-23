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Haberler Galeri Son dakika: Yasaklar hangi illerde kalkacak? 15-21 Şubat haftalık il il vaka sayısı kaç oldu? En fazla ve en az...

Son dakika: Yasaklar hangi illerde kalkacak? 15-21 Şubat haftalık il il vaka sayısı kaç oldu? En fazla ve en az...

Son dakika... Yasaklar hangi illerde kalkacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından il bazında haftalık vaka sayıları açıklanmaya başladı. 15-21 Şubat tarihli il il verilerin açıklanmasının ardından gözler kısıtlamaların hangi illerde kaldırılacağına çevrildi. Bilindiği üzere vaka sayısının düşük olduğu illerde kademeli olarak kısıtlamaların kaldırılacağı bildirilmişti. Peki, yasaklar hangi illerde kalkacak? 15-21 Şubat haftalık il il vaka sayısı kaç oldu? En fazla ve en az vaka hangi illerde? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 23.02.2021 11:36 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 11:36
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Son dakika: Yasaklar hangi illerde kalkacak? 15-21 Şubat haftalık il il vaka sayısı kaç oldu? En fazla ve en az...

Son dakika... 15-21 Şubat 2021 tarihli il il vaka sayısı açıklandı. Normalleşme sürecinde büyük rol oynayacak haftalık vaka sayılarının bu hafta ne kadar olduğu merak ediliyor. İl bazında kısıtlamaların kaldırılması beklenirken, haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerde belirgin artış olduğu açıklandı. Peki, yasaklar hangi illerde kalkacak? 15-21 Şubat haftalık il il vaka sayısı kaç oldu? En fazla ve en az vaka hangi illerde? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Yasaklar hangi illerde kalkacak? 15-21 Şubat haftalık il il vaka sayısı kaç oldu? En fazla ve en az...

15-21 ŞUBAT HAFTALIK VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, her 100 bin kişide illere göre haftalık (15-21 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:

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Son dakika: Yasaklar hangi illerde kalkacak? 15-21 Şubat haftalık il il vaka sayısı kaç oldu? En fazla ve en az...

"Adana (42,86), Adıyaman (120,64), Afyonkarahisar (31,62), Ağrı (19,61), Aksaray (108,27), Amasya (90,31), Ankara (35,39), Antalya (78,92), Ardahan (88,39), Artvin (75,52), Aydın (37,71), Balıkesir (92,40), Bartın (31,16), Batman (8,71), Bayburt (21,98), Bilecik (45,72), Bingöl (18,45), Bitlis (15,10), Bolu (75,60), Burdur (93,23), Bursa (39,14),

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Son dakika: Yasaklar hangi illerde kalkacak? 15-21 Şubat haftalık il il vaka sayısı kaç oldu? En fazla ve en az...

Çanakkale (43,76), Çankırı (26,50), Çorum (41,31), Denizli (31,51), Diyarbakır (10,00), Düzce (48,78), Edirne (75,29), Elazığ (44,22), Erzincan (34,13), Erzurum (50,90), Eskişehir (35,55), Gaziantep (35,08), Giresun (217,51), Gümüşhane (88,21), Hakkari (3,21), Hatay (45,50), Iğdır (10,43), Isparta (29,53), İstanbul (68,23), İzmir (42,67),

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Son dakika: Yasaklar hangi illerde kalkacak? 15-21 Şubat haftalık il il vaka sayısı kaç oldu? En fazla ve en az...

Kahramanmaraş (35,35), Karabük (16,83), Karaman (105,92), Kars (18,60), Kastamonu (21,79), Kayseri (74,08), Kırıkkale (47,36), Kırklareli (71,05), Kırşehir (30,86), Kilis (48,32), Kocaeli (92,53), Konya (101,95), Kütahya (57,74), Malatya (44,28), Manisa (36,74), Mardin (12,52), Mersin (87,87), Muğla (49,66), Muş (8,51), Nevşehir (50,83), Niğde (57,45),