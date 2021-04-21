Koronavirüs vakaları en çok hangi illerde arttı? En çok hangi illerde azaldı? | Koronavirüs risk haritasında son durum ne?

Son dakika haberi... Vaka sayıları en çok hangi illerde arttı? Vakalar en çok hangi illerde azaldı? Tam kapanma mı sıkı denetim mi? Yeni tedbirler alınacak mı? Bayramda ek tedbir gelir mi? 23 Nisan'da tam kapanma var mı? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

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