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Koronavirüs vakaları en çok hangi illerde arttı? En çok hangi illerde azaldı? | Koronavirüs risk haritasında son durum ne?

A Haber
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Giriş: 21.04.2021 09:54
Güncelleme:21.04.2021 10:07
Son dakika haberi... Vaka sayıları en çok hangi illerde arttı? Vakalar en çok hangi illerde azaldı? Tam kapanma mı sıkı denetim mi? Yeni tedbirler alınacak mı? Bayramda ek tedbir gelir mi? 23 Nisan'da tam kapanma var mı? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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Vakalar en çok hangi illerde arttı?
Vakalar en çok hangi illerde arttı?
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