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15.04.2020

Koronavirüs tedavisinde sonuç olumlu! Plazma nakli sonrası pozitif test negatife döndü |Video

İmmün plazma tedavisi uygulanan corona virüs hastasından iyi haber geldi. Hastanın plazma tedavisi sonrası Covid-19 testi negatife döndü.

Plazma tedavisi Covid-19 testini negatife çevirdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan immün plazma tedavisi verdiği sonuçla diğer hastalara umut oldu.

Nakil Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleşti.

Koronvirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Çağlar Çolak, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne giderek, plazma bağışında bulundu.

Uzmanlar kronik rahatsızlıkları olan kadının iyileşmesinin ardından, iyileşen diğer hastalara donör olmaları çağrısında bulundu.

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