- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Koronavirüs sebebiyle ölen bir kişiden virüs bulaşır mı? Video
Corona virüsün insan bedenine olan etkileri, her geçen gün daha da derinlik kazanıyor. Son olarak; virüsün küçük çaplı da olsa insan beynine zarar verdiği uzmanlar tarafından açıklanmıştı. Tayland'da eşine ilk kez rastlanan bir olay gerçekleşti. Adli tıp uzmanı ölü bir insan bedeninden virüs kaptı. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Gülden Eser Karlıdağ, konuya ilişkin A Haber'de önemli açıklamalar yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.