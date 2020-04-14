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14.04.2020

Koronavirüs sebebiyle ölen bir kişiden virüs bulaşır mı? Video

Corona virüsün insan bedenine olan etkileri, her geçen gün daha da derinlik kazanıyor. Son olarak; virüsün küçük çaplı da olsa insan beynine zarar verdiği uzmanlar tarafından açıklanmıştı. Tayland'da eşine ilk kez rastlanan bir olay gerçekleşti. Adli tıp uzmanı ölü bir insan bedeninden virüs kaptı. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Gülden Eser Karlıdağ, konuya ilişkin A Haber'de önemli açıklamalar yaptı.

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