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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber canlı yayınında açıkladı: Eskiye dönüş mümkün |Video

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Giriş: 30.05.2020 16:07
Güncelleme:30.05.2020 16:31
A Haber canlı yayınında koronavirüs salgınıyla ilgili son gelişmeleri değerlendiren Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, eskiye dönüşün mümkün olduğunu söyledi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, A Haber'e salgındaki son durumu değerlendirdi.

Virüs sonrası eskiye dönüşün mümkün olduğunu her şeyin maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi halinde yapılabileceğini ifade eden Özlü, "Artık dünya normalleşiyor, biz de sonsuza kadar kendimizi eve kapatamayız bu 3 kurala (maske, mesafe, hijyen) uymak koşuluyla her şeyi yapabiliriz. ifadelerini kullandı.

-Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Özlü canlı yayınında açıkladı: Eskiye dönüş mümkün
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