28 gün arayla iki doz yapılacak aşılama ne zaman başlayacak? Aşılama programı nasıl olacak, ilk aşı kimlere yapılacak? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, A Haber canlı yayınında merak edilen koronavirüs sorularını yanıtladı.

28 gün arayla iki doz yapılacak aşılama ne zaman başlayacak? Aşılama programı nasıl olacak, ilk aşı kimlere yapılacak? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, A Haber canlı yayınında merak edilen koronavirüs sorularını yanıtladı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

ÇOK DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKEN BİR SÜREÇ

2021 yılının özellikle Ocak, Şubat, Mart aylarında çok dikkatli olmamız gereken bir süreçten geçeceğiz. Çünkü kış ayları devam ediyor havalar soğuk ve kapalı ortamlarda kalmamız gerekiyor. Kapalı ortamlarda da eğer ortam iyi havalandırılmamış ise hastalık kendine yayılmak açısından fırsat buluyor.

Sağlık çalışanı meslektaşlarımızın çabasına vereceğimiz en büyük katkı kurallara yılbaşı akşamında da uymak olacak. Zaten dışarıda toplanmalar yasak ama apartman içerisinde site içerisinde kişilerin evlerde bir araya gelmemesi büyük önem arz ediyor.

28 GÜN ARAYLA İKİ DOZ AŞILAMA

Optimum bağışıklık elde etmek için 28 gün belirlendi.

AŞIYI VURULDUKTAN SONRA...

Vatandaşlara kritik uyarılarda bulunan Kayıpmaz, "Biz aşıyı vurulduktan sonra da hem birinci dozu hem ikinci dozu toplumdaki bağışıklıklanma oranı yüzde 60'ların üzerine çıkıncaya kadar biz bir şekilde tedbirli yaşantımıza devam etmek durumundayız



