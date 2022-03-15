15 Mart 2022, Salı
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Korkunç olay kaplan insanı yedi! Dünya bu olayı konuşuyor! Tuvaletini yapmaya gitti arkadaşları aramaya çıkınca parçalarını buldu!
Rusya'nın Habarovsk bölgesinde yaşayan orman işçisi, tuvalete gittiği sırada Sibirya Kaplanı tarafından saldırıya uğradı. Kaldığı yere geri dönmeyen talihsiz adamın parçaları arkadaşları tarafından bulundu.