15 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Korkunç olay kaplan insanı yedi! Dünya bu olayı konuşuyor! Tuvaletini yapmaya gitti arkadaşları aramaya çıkınca parçalarını buldu!

Korkunç olay kaplan insanı yedi! Dünya bu olayı konuşuyor! Tuvaletini yapmaya gitti arkadaşları aramaya çıkınca parçalarını buldu!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.03.2022 15:25
Rusya'nın Habarovsk bölgesinde yaşayan orman işçisi, tuvalete gittiği sırada Sibirya Kaplanı tarafından saldırıya uğradı. Kaldığı yere geri dönmeyen talihsiz adamın parçaları arkadaşları tarafından bulundu.
Korkunç olay kaplan insanı yedi!
Korkunç olay kaplan insanı yedi!
Yaşlı çiftin drone ile imtihanı
Yaşlı çiftin drone ile imtihanı
Piyasa değeri 150 milyon lira! İmha edildi
Piyasa değeri 150 milyon lira! İmha edildi
Osmanlı’da ilk ve tek! Tam 116 senelik
Osmanlı’da ilk ve tek! Tam 116 senelik
Sıfır araba aldı sandı! Hasarlı çıktı
Sıfır araba aldı sandı! Hasarlı çıktı
Korkunç dev timsah kamerada
Korkunç dev timsah kamerada
Köpekten kaçan çocuğa araba çarptı
Köpekten kaçan çocuğa araba çarptı
Rus milyarderin jeti İstanbul’a uğradı
Rus milyarderin jeti İstanbul'a uğradı
Denetimden kaçarken polislere çarptılar: 3 yaralı
Denetimden kaçarken polislere çarptılar: 3 yaralı
3 polis yaralandı
3 polis yaralandı
Çevirmediği dolap yok!
Çevirmediği dolap yok!
Elimi ve kolumu bağlayarak tecavüz etti
"Elimi ve kolumu bağlayarak tecavüz etti"
Daha Fazla Video Göster