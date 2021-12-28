29 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Korkunç olay! 40 santimlik testere sırtına saplandı - Video

Korkunç olay! 40 santimlik testere sırtına saplandı - Video

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.12.2021 23:38
Kocaeli'de inşaatta çalıştığı sırada yere düşen işçinin sırtına saplanan 40 sanitmlik demir testere hastanede itfaiye tarafından çıkarıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Akyol isimli şahıs inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek yerde bulunan yaklaşık 40 santimlik demir testerenin üzerine düştü.

Üzerine düştüğü testere sırtına saplanan işçi kendi imkanlarıyla Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti.

Akyol, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ameliyata alınmadan önce itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Hastanenin acil bölümünde itfaiye ekiplerince saplanan testerenin dışarıda kalan kısmı kesildi. Acilde yapılan işlemlerin ardından Hasan Akyol vücudunda kalan parçanın çıkarılması için ameliyata alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

A Haber muhabiri sağanağın vurduğu Edirne’de
A Haber muhabiri sağanağın vurduğu Edirne'de
İnşaatta düştü! Sırtına demir testere saplandı
İnşaatta düştü! Sırtına demir testere saplandı
Freni boşalan kamyonet çocuk parkına daldı
Freni boşalan kamyonet çocuk parkına daldı
3 kişi tutuklanmıştı! Yeni gelişme
3 kişi tutuklanmıştı! Yeni gelişme
Sağana yağış etkili oldu! Mahsur kalanlar var
Sağana yağış etkili oldu! Mahsur kalanlar var
Maaşını sorduğu esnaftan Akşener’e tokat gibi cevap
Maaşını sorduğu esnaftan Akşener’e tokat gibi cevap
Kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı
Kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı
Temizlik görevlisinin roman havası oynaması ilgi gördü
Temizlik görevlisinin roman havası oynaması ilgi gördü
Eskişehir’de otomobilin çarptığı kadın havaya savruldu...
Eskişehir’de otomobilin çarptığı kadın havaya savruldu...
Sahibi tasmayı bırakınca saldırdı
Sahibi tasmayı bırakınca saldırdı
Asiye uyandırıldı! İlk tepkisi...
Asiye uyandırıldı! İlk tepkisi...
Pitbull neden saldırır?
Pitbull neden saldırır?
Daha Fazla Video Göster