Koridordaki atıkları geri dönüşüm kutusuna koyan öğrenciler ödüllendirildi

Erzincan Kavakyolu Şehit Nazmi Ermurat İlkokulu’nda, sosyal deney çalışmasında koridora atılan kağıt parçalarını fark ederek geri dönüşüm kutusuna atan 2'inci sınıf öğrencisi Aynur Asel Öztürk ve 4'üncü sınıf öğrencisi Asel Tuana Yavuzalp, idareciler tarafından ödüllendirildi.

