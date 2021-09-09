Köprüde fotoğraf çekerek canlı yayın yapan 200 kişi ölümden böyle döndü

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde benzinlik istasyonu işleten bir kişinin aldığı telefon sonrasında Ezine Çayı üzerinde yıkılan köprüde, öz çekim ve canlı yayın yapan 200’e yakın kişiyi uyararak kurtardığı ortaya çıktı. Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen selden sahip olduğu akaryakıt istasyonunun çatısına çıkarak kurtulan 5 kişiden biri olan istasyon sahibi Mustafa Yücetürk, yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı’na anlattı. Yücetürk, sel olmadan önce yüksek köylerin bir tanesinden telefon aldığını ve telefonla birlikte evinden çıkarak Ezine Çayı üzerinde selde yıkılan köprüye geldiğini söyledi. Yücetürk, köprü üzerinde 200 civarında kişinin selfie (öz çekim) ve canlı yayın yaptığını belirterek, bunları uyararak olay yerinden uzaklaştırdığını ayrıca istasyonda bulunan müşterileri ile komşularını da uyararak evlerini tahliye etmelerini sağladığını kaydetti

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