09 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Köprüde fotoğraf çekerek canlı yayın yapan 200 kişi ölümden böyle döndü

Köprüde fotoğraf çekerek canlı yayın yapan 200 kişi ölümden böyle döndü

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.09.2021 11:58
Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde benzinlik istasyonu işleten bir kişinin aldığı telefon sonrasında Ezine Çayı üzerinde yıkılan köprüde, öz çekim ve canlı yayın yapan 200’e yakın kişiyi uyararak kurtardığı ortaya çıktı. Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen selden sahip olduğu akaryakıt istasyonunun çatısına çıkarak kurtulan 5 kişiden biri olan istasyon sahibi Mustafa Yücetürk, yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı’na anlattı. Yücetürk, sel olmadan önce yüksek köylerin bir tanesinden telefon aldığını ve telefonla birlikte evinden çıkarak Ezine Çayı üzerinde selde yıkılan köprüye geldiğini söyledi. Yücetürk, köprü üzerinde 200 civarında kişinin selfie (öz çekim) ve canlı yayın yaptığını belirterek, bunları uyararak olay yerinden uzaklaştırdığını ayrıca istasyonda bulunan müşterileri ile komşularını da uyararak evlerini tahliye etmelerini sağladığını kaydetti
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
200 kişi ölümden böyle döndü
200 kişi ölümden böyle döndü
Yürekleri ağza getiren o an küçük çocuk...
Yürekleri ağza getiren o an küçük çocuk...
Kız meselesi kanlı bitti
Kız meselesi kanlı bitti
Grip mi koronavirüs mü?
Grip mi koronavirüs mü?
Doğanlar Apartmanı’nın davası başlıyor
Doğanlar Apartmanı'nın davası başlıyor
Gencin son anları kamerada
Gencin son anları kamerada
Tatil yapmak isterken parası çöpe gitti!
Tatil yapmak isterken parası çöpe gitti!
Hırsızlık anı kamerada
Hırsızlık anı kamerada
O anlar kameraya böyle yansıdı
O anlar kameraya böyle yansıdı
İstanbullular bugüne dikkat!
İstanbullular bugüne dikkat!
İstanbul’da sokak ortasında boşanmak üzere olduğu eşini kaçırdı
İstanbul'da sokak ortasında boşanmak üzere olduğu eşini kaçırdı
30 bin kişi sağlığına kavuştu! Günün verileri açıklandı
30 bin kişi sağlığına kavuştu! Günün verileri açıklandı
Daha Fazla Video Göster