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Kopan elektrik teli yangına sebep oldu: 3 dönümlük tarla zarar gördü

Kopan elektrik teli yangına sebep oldu: 3 dönümlük tarla zarar gördü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.08.2025 00:44
Olay, Kastamonu’nun Tosya ilçesi Suluca köyü Uğur Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım arazisinde dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çıkan yangında 3 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.
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Kopan elektrik teli yangına sebep oldu: 3 dönümlük tarla zarar gördü
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