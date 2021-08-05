Konya'daki katliamın perde arkası! A Haber katliam zanlısı Mehmet Altun'un ifadesine ulaştı

Son dakika haberine göre... Konya'da aynı aileden 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı saklandığı mezarlıkta yakalanmıştı. Katliam zanlısı Mehmet Altun emniyette sorgulanıyor. A Haber, zanlının, duyanları dehşete düşüren o ifadesine ulaştı. Ayrıntıları A Haber ekibinden Mehmet Karataş aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN