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Konya'da Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.12.2021 17:00
Konya'da Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri devam ediyor. Detayları A Haber Muhabiri İbrahim Doğan ve Konya Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay canlı yayında anlattı.
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