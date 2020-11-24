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Konuşamaz denilen öğrencisini opera sanatçısı yaptı! İşte Türkiye'nin öğretmenleri...

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Giriş: 24.11.2020 13:09
Güncelleme:24.11.2020 13:22
Türkiye'nin kahraman öğretmenleri, bir kara tahtadan ibaret köy okulunu baştan inşa ediyor, hızına hız katıp Avrupa şampiyonluğuna taşıyor, "konuşamaz" denilen öğrencisini opera sanatçısı olarak dünya birincisi yapıyor. Öğrencilerinin kaderini değiştiren öğretmenler Türkiye'nin imdadı oluyor.  İşte o öğretmenlerimizin ve onların kazandırdığı hayatlar...

Türkiye'nin kahraman öğretmenleri, bir kara tahtadan ibaret köy okulunu baştan inşa ediyor, hızına hız katıp Avrupa şampiyonluğuna taşıyor, "konuşamaz" denilen öğrencisini opera sanatçısı olarak dünya birincisi yapıyor. Öğrencilerinin kaderini değiştiren öğretmenler Türkiye'nin imdadı oluyor. İşte o öğretmenlerimizin ve onların kazandırdığı hayatlar...

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