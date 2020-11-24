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Şehit Şenay Aybüke Yalçın türküsü Mağusa Limanı'yla anıldı! Anne Yalçın'ın sözleri yürekleri yaktı: Kızımın söylediği bir ayrı güzeldi! Onun kaderi olacağını kim tahmin ederdi

A Haber
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Giriş: 24.11.2020 11:04
Güncelleme:24.11.2020 11:22
Bugün 24 kasım Öğretmenler Günü. Türkiye birçok öğretmenini PKK terörüne kurban verdi... Onlardan biri de Şenay Aybüke Yalçındı... 22 yaşında terör örgütü tarafından şehit edilen Aybüke öğretmenin Karabük'teki evinde hüzün vardı. A Haber muhabiri Recep Doğru şehidimizin ailesini ziyaret etti. Aybüke öğretmenin annesi Zehra Yalçın kızını anlattı. Yalçın, "Kızımın söylediği bir ayrı güzeldi. Onun kaderi olacağını kim tahmin ederdi o müziğin. Mağusa Limanı’nda belirttiği gibi aynısını yaşadı." ifadelerini kullandı. Şehit Aybüke öğretmen türküsüyle anıldı...

Bugün 24 kasım Öğretmenler Günü. Türkiye birçok öğretmenini PKK terörüne kurban verdi... Onlardan biri de Şenay Aybüke Yalçındı... 22 yaşında terör örgütü tarafından şehit edilen Aybüke öğretmenin Karabük'teki evinde hüzün vardı.

A Haber muhabiri Recep Doğru şehidimizin ailesini ziyaret etti. Aybüke öğretmenin annesi Zehra Yalçın kızını anlattı.

"KIZIMIN SÖYLEDİĞİ BİR AYRI GÜZELDİ..."

Şehit Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın,konuşmakta güçlük çekerek, "Aybüke'siz geçen bir Öğretmenler Günü daha. Üzüntülüyüm kızım açısından tabii ki mutluyum. İstediği oldu öğretmenliği çok istiyordu. Özellikle müzik öğretmeni olmayı. 8 ay da olsa istediği mesleği yaptı çok şükür karnesini de verdi. O acı olay olmasa halen öğretmen olacaktı ama… Kızımın söylediği bir ayrı güzeldi. Onun kaderi olacağını kim tahmin ederdi o müziğin. Mağusa Limanı'nda belirttiği gibi aynısını yaşadı.." ifadelerini kullandı.

AYBÜKE ÖĞRETMEN TÜRKÜSÜYLE ANILDI

Karabük'te hüzün yaşanan Aybüke öğretmenin evinde seslendirdiği "Mağusa Limanı" türküsü okundu.

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