04 Ekim 2025, Cumartesi

Kontrolünü kaybeden otomobil bariyere girdi: 1 ölü
Kontrolünü kaybeden otomobil bariyere girdi: 1 ölü

Kontrolünü kaybeden otomobil bariyere girdi: 1 ölü

Giriş: 04.10.2025 09:00
Kaza 04.30 sıralarında Şile Otobanı yan yol Ümraniye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alper Akmeşe idaresindeki 34 ND 5919 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol ayrımında bulunan bariyere çarptı. Kazada araçta bulunan sürücü ve yolcu araç içinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede yolcu Oğuzhan Yalçın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Alper Akmeşe ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
