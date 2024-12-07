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Kontrolden çıkan tır önce otomobile sonra elektrik direğine çarptı! O anlar ise kameralara yansıdı

Kontrolden çıkan tır önce otomobile sonra elektrik direğine çarptı! O anlar ise kameralara yansıdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.12.2024 19:24
Mersin'in Tarsus ilçesinde, U.Y. yönetimindeki 33 AVA 747 plakalı tır, caddede yol kenarında park halindeki 01 ACJ 57 plakalı Hyundai marka otomobile, daha sonra elektrik direğine çarparak durdu. Kazada elektrik direği devrildi. Kaza yerine trafik ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Elektrik direğinin devrilmesi sonucu bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Kaza anı ise bir iş yerinin kamerasına saniye saniye yansıdı.
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Kontrolden çıkan tır önce otomobile sonra elektrik direğine çarptı! O anlar ise kameralara yansıdı
Kontrolden çıkan tır önce otomobile sonra elektrik direğine çarptı!
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