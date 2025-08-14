14 Ağustos 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Kontrolden çıkan ticari araç devrilip ters döndü: 1 yaralı
Kontrolden çıkan ticari araç devrilip ters döndü: 1 yaralı

Kontrolden çıkan ticari araç devrilip ters döndü: 1 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.08.2025 19:59
Kaza, 15.15 sıralarında Malatya- Kayseri karayolu Şeker Fabrikası yerleşkesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan S.A idaresindeki 44 T 0020 plakalı ticari taksi sürücünün kontrolünden çıkarak orta refüje çarpıp ters döndü. Kazada araçta bulunan B.A yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kontrolden çıkan ticari araç devrilip ters döndü: 1 yaralı
Kontrolden çıkan ticari araç devrilip ters döndü!
Kontrolden çıkan ticari araç devrilip ters döndü!
Ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Valilik yasağına rağmen denizde can pazarı!
Valilik yasağına rağmen denizde can pazarı!
Kamyonet önüne çıkan tırla çarpıştı: O anlar kamerada
Kamyonet önüne çıkan tırla çarpıştı: O anlar kamerada
Mersin’de ikinci orman yangını Anamur’da çıktı
Mersin'de ikinci orman yangını Anamur'da çıktı
Kars’ın mavi incisi Çıldır Gölü’nde yelkenler fora
Kars'ın mavi incisi Çıldır Gölü'nde yelkenler fora
Sakarya’da yüksek ses ve abart egzoza geçit yok!
Sakarya’da yüksek ses ve abart egzoza geçit yok!
Beyoğlu’nda şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç yola devrildi
Beyoğlu’nda şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç yola devrildi
Kartal’da rüzgar nedeniyle 7 katlı binanın çatısı uçtu
Kartal’da rüzgar nedeniyle 7 katlı binanın çatısı uçtu
Fırtınada ağaç, baba ve kızının üzerine devrildi!
Fırtınada ağaç, baba ve kızının üzerine devrildi!
Adana’da yerleşim yerinde korkutan yangın
Adana'da yerleşim yerinde korkutan yangın
Kontrolden çıkan beton mikseri refüje devrildi!
Kontrolden çıkan beton mikseri refüje devrildi!
Daha Fazla Video Göster