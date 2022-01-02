Kontrolden çıkan otomobil tramvay hattına girdi: Yaralılar var

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, tramvay hattına girip, elektrik direğine çarptı. Kaza sonrası yaralılanlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve olay yerinden yeni görüntüler haberimizde...

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, tramvay hattına girip, elektrik direğine çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi'nde meydana geldi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ TRAMVAY HATTINA GİRDİ

Bostanlı'dan Karşıyaka istikametine gitmekte olan Hıdır D. (37) yönetimindeki 35 ATL 187 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tramvay hattına girerek elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Hıdır D. ile otomobildeki T.G., H.K. ve S.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, otomobilin tramvay hattına girmesi nedeniyle Alaybey- Ataşehir arasındaki tramvay, bir süre tek hat olarak hizmet verdi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.