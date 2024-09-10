10 Eylül 2024, Salı
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Kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Bursa-İzmir Otoyolu'nda hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak devrilen aracın yolcu koltuğunda oturan kişi hafif yaralanırken, emniyet kemerinin takılı olmadığı öğrenilen araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.