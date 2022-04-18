18 Nisan 2022, Pazartesi
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Kömürlükte gördüğü manzara karşısında şoke oldu! Böyle dünyaya geldiler
Bilecik'te yaşayan ve yıllardır kedi besleyen Zennur Keskin, kömürlüğe gittiğinde gördükleri karşısında şaşkına uğradı. Bakın 4 yavru nasıl dünyaya geldi.