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Kömürlükte gördüğü manzara karşısında şoke oldu! Böyle dünyaya geldiler

İHA
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Giriş: 18.04.2022 13:41
Bilecik'te yaşayan ve yıllardır kedi besleyen Zennur Keskin, kömürlüğe gittiğinde gördükleri karşısında şaşkına uğradı. Bakın 4 yavru nasıl dünyaya geldi.
Gördüğü manzara karşısında şoke oldu GÖRDÜĞÜ MANZARA KARŞISINDA ŞOKE OLDU

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