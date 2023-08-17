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Kocatepe Camii’ndeki skandaldan CHP çıktı!

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Giriş: 17.08.2023 16:43
Ankara'nın en büyük camisi olarak bilinen Kocatepe Camii'nde 'sanat' adı altında büyük skandala imza atıldı. Bilal Kısa isimli yönetmen ile camiye giden model, uygunsuz kıyafetlerle poz vererek dini değerleri ayaklar altına alırken, başörtüsü, takke ve tesbihi de aksesuar olarak kullanıp kirli emellerine alet ettiler. Ezgi Cebeci ve Bilal Kısa'nın 'güvenlik yoktu' dediği camide, güvenliği CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANFA'nın sağladığı ortaya çıktı.
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