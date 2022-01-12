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Kocaeli'nde tavuk yüzünden komşusunu öldürmüştü! 8 zanlı yakalandı
Olay, geçen günlerde Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Bekirdere Mahallesi Murat Sokak'ta yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Oğuzhan İpek'in bahçesindeki tavuklar, komşusunun bahçesine girmeye başlayınca gerginlik çıktı. Tartışma kısa süren sonra kavgaya dönüşünce Oğuzhan İpek kimliği belirlenemeyen komşuları tarafından bıçaklandı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Oğuzhan İpek, olay yerinde yaşamını yitirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı.
8 ZANLI GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, 7'si aynı aileden 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Y.M.M. (19), Ö.E.D. (20), İ.M. (58), İ.M. (28), E.M.(24), D.M. (22), E.M. (46) ve S.G. (34) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden anne E.M. ve enişte S.G., ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
6 ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan aralarında baba ve çocuklarının bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.