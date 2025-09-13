13 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Kocaeli'deki vahşette "yasak ilişki" iddiası
Kocaeli'deki vahşette yasak ilişki iddiası

Kocaeli'deki vahşette "yasak ilişki" iddiası

Giriş: 13.09.2025 20:42
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sevgilisini ve kardeşini öldüren şahsın intihar ettiği olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Evli olan şahsın, aralarındaki ilişkiyi karısına açıklayan hemşire sevgilisini ve kardeşini öldürdüğü iddia edildi. Sevgilisi tarafından katledilen kadın ve kardeşi, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde toprağa verildi.
