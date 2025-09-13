Kocaeli'deki vahşette "yasak ilişki" iddiası

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sevgilisini ve kardeşini öldüren şahsın intihar ettiği olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Evli olan şahsın, aralarındaki ilişkiyi karısına açıklayan hemşire sevgilisini ve kardeşini öldürdüğü iddia edildi. Sevgilisi tarafından katledilen kadın ve kardeşi, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde toprağa verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN