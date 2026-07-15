Hainlerin "tiyatro" yalanı yerle bir oldu! 15 Temmuz gazisinden tarihi cevap

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde Şehitler Makamı'nda düzenlenen anma programında gaziler ve vatandaşlar bir araya geldi. O gece darbecilerin kurşunlarına hedef olan 15 Temmuz Gazisi Tarık Solak, A Haber ekranlarında yaşadıklarını anlatarak darbe girişimine "tiyatro" diyenlere sert tepki gösterdi. Solak, milli iradeye sahip çıkmak için verilen mücadelenin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurgularken, anma törenlerinde 15 Temmuz ruhunun yaşatılmasının önemine dikkat çekildi.