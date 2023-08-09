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Kocaeli’deki silo patlamasından acı haber! Yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

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Giriş: 09.08.2023 11:13
Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi silosundaki patlamada yaralananlardan 1 kişi, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede öldü. Patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralanmıştı.
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