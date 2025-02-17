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Kocaeli’de ilginç olay! Metro çalışmasında metan gazı alev aldı yangın sönmedi

Kocaeli'de ilginç olay! Metro çalışmasında metan gazı alev aldı yangın sönmedi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.02.2025 21:44
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sondaj çalışmalarında korkutan bir olay meydana geldi. Çalışmalar esnasında yüzeye çıkan metan gazının alevlenmesi ile çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi. Yangın kontrollü şekilde saatlerdir sürerken, yangının ilk anlarında işçilerin müdahalesi kameraya yansıdı.
Kocaeli’de ilginç olay! Metro çalışmasında metan gazı alev aldı yangın sönmedi
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