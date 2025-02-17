17 Şubat 2025, Pazartesi
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Kocaeli'de ilginç olay! Metro çalışmasında metan gazı alev aldı yangın sönmedi
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sondaj çalışmalarında korkutan bir olay meydana geldi. Çalışmalar esnasında yüzeye çıkan metan gazının alevlenmesi ile çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi. Yangın kontrollü şekilde saatlerdir sürerken, yangının ilk anlarında işçilerin müdahalesi kameraya yansıdı.