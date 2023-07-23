Klima hangi hastalıklara davetiye çıkarıyor? Klima çarpmasında ne yapmalı?

Evde, iş yerinde, arabada... Özellikle kavurucu sıcaklarda anında soğutucu etkisiyle ferahlatan adeta imdadımıza yetişen klimalar, serinlemek isterken sağlığımızdan edebiliyor. Klimanın yanlış kullanımı ile ortaya çıkan hastalıkları ve tedavi yöntemlerini A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu aktardı.

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