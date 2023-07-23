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Klima hangi hastalıklara davetiye çıkarıyor? Klima çarpmasında ne yapmalı?

A Haber
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Giriş: 23.07.2023 11:50
Evde, iş yerinde, arabada... Özellikle kavurucu sıcaklarda anında soğutucu etkisiyle ferahlatan adeta imdadımıza yetişen klimalar, serinlemek isterken sağlığımızdan edebiliyor. Klimanın yanlış kullanımı ile ortaya çıkan hastalıkları ve tedavi yöntemlerini A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu aktardı.
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