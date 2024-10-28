28 Ekim 2024, Pazartesi
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
KKTC’de yenidoğan ünitesinde “saf alkol” krizi! 1 bebek öldü 6’sı entübe edildi

KKTC’de yenidoğan ünitesinde “saf alkol” krizi! 1 bebek öldü 6’sı entübe edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.10.2024 09:22
Türkiye'deki yenidoğan çetesinin çirkin oyunu gün yüzüne çıkmışken bir skandal da KKTC'den geldi. Bir hastanede yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeklerin mamalarına su yerine yanlışlıkla saf alkol koyulması sonucu 20 günlük bir bebek hayatını kaybetti, sağlık durumları kritik olan 6 bebek entübe edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kurt kara yoluna indi
Kurt kara yoluna indi
1 bebek öldü 6’sı entübe edildi
1 bebek öldü 6’sı entübe edildi
Onlar Yörük kültürünün son temsilcileri
Onlar Yörük kültürünün son temsilcileri
Sokakta yürürken takip edip böyle saldırdı
Sokakta yürürken takip edip böyle saldırdı
Boğaz trafiğine sis engeli
Boğaz trafiğine sis engeli
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger A Haber’de
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger A Haber'de
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem!
Adana'da 5 büyüklüğünde deprem!
Siirt’te banyo duvarına saklanan firari şahıs yakalandı
Siirt'te banyo duvarına saklanan firari şahıs yakalandı
Öğretmen eşini babasının mirasını almadığı için öldürmüş
Öğretmen eşini babasının mirasını almadığı için öldürmüş
Konya’da apartmanda yangın paniği
Konya'da apartmanda yangın paniği
Şömineden sıçrayan ateş tek katlı evi küle çevirdi
Şömineden sıçrayan ateş tek katlı evi küle çevirdi
Domuzları avlayan 1 avcı yaralandı
Domuzları avlayan 1 avcı yaralandı
Daha Fazla Video Göster