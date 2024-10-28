28 Ekim 2024, Pazartesi
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KKTC’de yenidoğan ünitesinde “saf alkol” krizi! 1 bebek öldü 6’sı entübe edildi
Türkiye'deki yenidoğan çetesinin çirkin oyunu gün yüzüne çıkmışken bir skandal da KKTC'den geldi. Bir hastanede yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeklerin mamalarına su yerine yanlışlıkla saf alkol koyulması sonucu 20 günlük bir bebek hayatını kaybetti, sağlık durumları kritik olan 6 bebek entübe edildi.