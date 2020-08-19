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Kızının düğünü için bir araya geldi! Cani koca dehşet saçtı

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Giriş: 19.08.2020 08:54
Güncelleme:19.08.2020 09:02
Antalya'da kızlarının düğünü için bir araya gelen kadın, kocası Metin Çağın tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Öte yandan Metin Çağın hakkında 4 ay uzaklaştırma kararı alındığı ve kısa süre önce bu cezanın bittiği öğrenildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi'ndeki Çağın ailesinin evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otelde çalışan Metin Çağın (39) ile eşi Dudu Çağın (37) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı.

Öfkelenen Metin Çağın, eline aldığı bıçakla Dudu Çağın'ı boynundan, karnından ve kollarından bıçakladı. Olay sonrası kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Metin Çağın olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Dudu Çağın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık işlemlerinin ardından Dudu Çağın'ın cesedi otopsi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, polis kaçan şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

UZAKLAŞTIRMA CEZASI YENİ BİTMİŞ

Öte yandan çiftin bir süredir arasının açık olduğu ve kızlarının düğünü için dün bir araya geldikleri belirtildi. Şüpheli Metin Çağın'nin ise daha önce hakkında 4 ay uzaklaştırma kararı aldığı ve kısa süre önce bu cezanın bittiği öğrenildi.

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