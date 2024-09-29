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Kıyma yerine ne yiyoruz? Gıda sahtekarları iş başında, kıymaya hile karıştı

Kıyma yerine ne yiyoruz? Gıda sahtekarları iş başında, kıymaya hile karıştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.09.2024 19:32
Tehlikenin adı; kıyma! Gıda sahtekarları, hile konusunda sınır tanımıyor gerçekten. Etin içine karıştırdıkları akla hayale sığmıyor. Peki, gerçek eti nasıl anlayacağız? Arkadaşlarımız araştırdı.
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Gıda sahtekarları iş başında kıymaya hile karıştı
Gıda sahtekarları iş başında kıymaya hile karıştı
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