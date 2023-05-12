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Kitleleri ölüme sürükleyen yalan: Açlık Tarikatı! Bilanço günden güne ağırlaşıyor

A Haber
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Giriş: 12.05.2023 13:13
Afrika ülkesi Kenya'da Hazreti İsa'ya kavuşma vaadiyle kitleleri ölüm orucuna sevk eden "Açlık Tarikatı"na yönelik soruşturma sürüyor. Tarikatın bulunduğu Malindi kentinde toplu mezar aramaya devam eden polis, ulaşılan ceset sayısının 145'e çıktığını duyurdu. Söz konusu kasabada hala yüzlerce kişiden haber alınamıyor.
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