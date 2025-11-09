Kıskançlık krizine giren kadın genç kızı yaktı

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bir eğlence mekânı önünde dehşet verici bir olay yaşandı. 33 yaşındaki Gözde Yılmaz, tanımadığı bir kadın tarafından “Sen benim sevgilimle mi berabersin?” sözleriyle hedef alındı. Öfke krizine kapılan saldırgan, elindeki yanıcı maddeyi Yılmaz’ın üzerine dökerek ateşe verdi. Alevler içinde kalan genç kadın, çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle kurtarıldı. A Haber muhabiri Meral Dağlılar, kıskançlık nedeniyle gerçekleştirildiğini aktardı.

