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Kısıtlamayı hiçe sayıp diskoda parti yaptılar! Alanya'dan skandal görüntüler

İHA
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Giriş: 18.02.2021 16:33
Güncelleme:18.02.2021 16:39
Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelin koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken disko kısmındaki eğlence görüntüleri sosyal medyada yayılması üzerine tepkilere neden oldu.

Olay, dün gece saatlerinde Alanya'daki bir otelde meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamayı ihlal eden otel, diskonun kapılarını müşterilerine açtı.

Diskoya inen otel müşterileri sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayarak eğlendi. Otelde konakladığı düşünülen bir müşteri ise bu anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntüleri çeken kişi, otel diskosu kapalı olması gerektiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

Sosyal medyadan da paylaşılan eğlence görüntüsü tepki çekti.

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