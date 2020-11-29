Kısıtlamalar sonuç verdi mi? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı

Koronvirüs vaka ve ölüm sayılarındaki yükselişin önüne geçebilmek için alınan yeni tedbirler sonuç verdi mi? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının verilere katkısı oldu mu? Yeni kısıtlama kararları gelir mi? Türkiye ne kadar aşı sipariş etti ve aşılama işlemleri ne zaman başlayacak? Aşı yaptırmak zorunlu olacak mı? Koronavirüs tedavisi için verilen ilaçlar kullanılalı mı? Risk nedir? Tüm bu sorulara A Haber canlı yayınına konuk olan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz yanıt verdi.

Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesindeki son durumu A Haber canlı yayınında yorumlayan Prof. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz çarpıcı açıklamalarda bulundu.

BİLİM KURULU ÜYESİ CANLI YAYINDA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

"Vaka sayılarında Avrupa'da en üst sevilerde gidiyoruz" diyen Prof. Dr. Kayıpmaz "Nüfusa göre yeni vaka sayılarında Polonya ile birlikte üst sıralarda yer alıyoruz. Buna rağmen İstanbul'un önemli meydanlarından Üsküdar'da vatandaşların tedbirsiz davrandığı, maskesiz dolaştığı görülüyor. Bunlarda bize 5 gün 1 hafta sonra hastane başvurusu olarak geri dönüyor. Evde sıkılmak hastane ve yoğun bakım yatağında sıkılmaktan daha iyidir. AçıkcaSI bu şekilde davranışlar sürmeye devam ederse vaka sayısındaki artış hızını düşürmemiz imkansız." diyerek sorumsuzca davranan maske, mesefa ve hijyen kurallarına dikkat etmeyen vatandaşlara tepki gösterdi.

BİREYSEK DESTEK ÇAĞRISI

Prof. Dr. Kayıpmaz, "Özel sektörde uzaktan çalışmayı tavsiye ettiğimiz halde evden yapılabilecek işler için uzaktan çalışmanın uygulanmadığını görüyoruz. Sağlık çalışanları pazar günü işinin başında ben bu akşam nöbete gideceğim Ankara Şehir Hastanesine... Durum böyleyken sağlık sisteminin üzerindeki yükü kaldırmak için bireysel olarak nasıl katkı sunacağımıza bakmalıyız" dedi.

HAFTA SONU TAMAMEN SOKAK KISITLAMASI OLABİLİR Mİ?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun bu haftaki gündeminde neler olacak? Hafta sonu tamamıyla sokağa çıkma yasağı gelebilir mi? sorusuna yanıt veren Prof. Kayıpmaz, "Olabilir. Faaliyetlerine zorunlu olarak devam etmek durumunda olan sağlık sektörü, insanların temel ihtiyaçlarını karşıladığı yerler dışında diğer iş kollarında büyük bir kısıtlamaya gidilebilir. Sokağa çıkma saatleri açısından da yeni kısıtlamaların gündeme gelmesi Üsküdar meydanındaki görüntüler sonrası kaçınılmaz hale geldi." ifadelerini kullandı.

"EĞER BİR YAKININIZ YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYOR OLSAYDI..."

"Yaz aylarının sonlarında 'çember daralıyor demiştik' artık şimdi hastalık kapıdan içeriye girdi." diyen Prof. Dr. Kayıpmaz, "Her birimizin artık yakın çevresinde bir kişi muzdarip durumda etrafımızda ne kadar insan olduğuna bir dikkat edelim. Eğer sizin bir yakınınız hastanede yada yoğun bakımda tedavi görüyor olsaydı o zaman bu kadar rahat bir biçimde hava güzel diye dışarıda olabilir miydiniz? Olmazdınız! Burada insanların hastalığı küçümsemesi var. Biz kimseye panik yaptırmak istemiyoruz. Bizim esas sıkıntımız sağlık kapasitemizin şu anda zorlanmaması. Kısa sürede yağan yağmurun önüne geçmemiz lazım. Herkes destek vermeli. Bu tarz tedbirsiz görüntüler bizi üzüyor. İşimizi bitirip eve dönmemiz lazım. Balık tutmaya devam eden insanları kurallara uymayanları görmeye devam ettikçe sağlık çalışanları olarak üzülüyoruz." dedi.

KOVİD-19 AŞILARI UYGULANMAYA NE ZAMAN BAŞLANACAK?